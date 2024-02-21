夏蘭特實現入球大滿貫　曼城贏波力逼利物浦

周三(21日)凌晨英超補賽，曼城作客1比0擊敗賓福特，壓倒阿仙奴升上聯賽榜次席，僅落後「1哥」利物浦1分，榜首3雄只有2分差距競爭激烈。挪威神鋒艾寧夏蘭特今場一箭定江山，而且更實現英超「入球大滿貫」，短短1年半內攻破所有對手(21隊)大門，認真恐怖！

曼城今仗控制戰局，攻勢浪接浪，全場多達24次攻門，有11次命中目標，但賓福特門將菲利根「上身」屢救險球，又有後防白界線前救空門，令曼城遲遲都入唔到波。直到71分鐘曼城一次長傳，基斯杜化艾查「謝拉特式跣腳」，畀夏蘭特長驅直進單刀射入，為曼城一槌定音。

夏蘭特上場對車路士9次攻門「食白果」，一度受到質疑，不過今場再做英雄，而且佢攻破埋賓福特後，登陸英超1年半以來，喺英超面對過嘅21支球隊全部都畀佢入過波，完成「入球大滿貫」，亦係英超史上第2人。「大滿貫」第1人係哈利卡尼，佢喺英超對過32隊都有入過波。

曼城領隊哥迪奧拿賽後亦代夏蘭特反擊批評：「我唔係記者，但有老友同我講，永遠唔好批評頂級射手，因為佢會用入球令你收聲。夏蘭特之前養傷2個月，而且經歷祖母去世，對任何人都唔易承受，如果我可以揀入球機會落喺任何一個球員身上，我一定會揀夏蘭特。」