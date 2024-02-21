33歲盧克迪莊救駕　燕豪芬逼和多蒙特

盧克迪莊(左)今季各項賽事上陣35場，射入28球及11次助攻。(Getty Images)

周三(21日)凌晨歐聯16強首回合，燕豪芬主場出擊落後之下，靠盧克迪莊射入12碼，主場以1比1逼和多蒙特。呢位33歲荷蘭前鋒今季各項賽事上陣35場，創造39球，包括射入28球及11次助攻，果然寶刀未老。

多蒙特今仗反客為主，倒戈嘅前鋒當耶爾馬倫表現活躍，開賽15分鐘個人突破起腳，被門將禾達賓尼迪斯接實。呢位25歲荷蘭國腳喺24分鐘接應沙比薩傳送，勁射入網，但佢拒絕慶祝，以示對前度效力球隊燕豪芬嘅尊重。

燕豪芬落後之下傾力反擊，包括伊斯美沙巴利禁區內勁射，被門將阿歷山大美亞撲出。戰至54分鐘，今場多次浪費機會嘅燕豪芬中場馬歷添文終於做齣好戲，殺入禁區博到對手曉姆斯犯規，球證睇完VAR之後判罰12碼，盧克迪莊主射入網扳平1比1。

多蒙特原本有機會贏波而回，伊恩馬特臣開出罰球，省中隊友馬里奧斯禾夫改變方向，眼見即將貼柱入網之際，卻被門將禾達賓尼迪斯飛身撲出，最終打和1比1，雙方將於3月14日凌晨次回合再度交鋒。