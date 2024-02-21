希亞路：拿玻里巴塞隆拿大手交易

拿玻里及巴塞隆拿上季奪得所屬的本土聯賽冠軍後，今季皆同樣表現平平，換句話說，雙方將會十分專注歐聯這條戰線。

巴塞隆拿教練沙維將於季後離隊，所以這是他最後一個奪標機會。他陣中依然有多位好球員坐鎮，包括世界上其中一位最佳的得分射手羅拔利雲度夫斯基，所以即使球隊狀態並不處於最佳的水平，但他們也可以有能力贏得比賽。

他們今仗的贏波希望，將視乎球員能否為羅拔利雲度夫斯基製造到入球機會，所以柏迪的精準傳送非常重要。拉明耶馬或許很大機會後備登場建奇功，我相信他能夠以其擺脫對方守衛的能力，為對方構成巨大問題。

但巴塞隆拿的後防表現才是球隊成績未如理想的咎病。他們失波太多，後防亦看來不夠說服力，所以我認為，拿玻里教練馬沙利今仗會要求球隊以攻代守。

最利好的消息是域陀奧森漢經已完成非洲國家盃的賽事重返球會，雖然他最近的入球紀錄麻麻，但我仍然視他為歐洲其中一位最佳的前鋒。

除了域陀奧森漢之外，巴塞隆拿亦應該要小心基華拉斯基利亞，他通常會出任左路位置，但亦會經常於前場移入中路，事關他會嘗試找出的空位來製造機會。

我認為域陀奧森漢及基華拉斯基利亞是拿玻里的關鍵人物。如果他們可以於主隊熱情球迷面前交出個人最佳表現，我認為這支意甲球隊將可以在跟對手鬥攻的情況下贏波。