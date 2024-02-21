李康仁被廣告商割席　赴英請罪孫興民代求情

南韓新星李康仁喺亞洲盃期間，被爆出對「師兄」孫興民無禮兼打人，導致孫興民手指甩骹。雖然呢位巴黎聖日耳門球星已作出道歉，不過形象已經盡毀，據報多個廣告商都同李康仁割席，甚至準備向佢索取巨額賠償！不過孫興民周三(21日)發文求情，表示已原諒李康仁。

據網站《Allkpop》報道，連鎖炸雞店Alachi Chicken已喺網站將李康仁相關影片同相片移除、電訊商KT亦下令各門市將李康仁海報清走、遊戲商Nexon亦收到大量投訴，一眾廣告商都準備同李康仁割席。業界消息指Alachi Chicken畀李康仁代言費5億韓圓(約300萬港元)，KT同Nexon亦分別支付10億韓圓代言費。南韓廣告業界人士透露，多數代言合約都有賠償條款，其中一條「引發社會爭議」嘅條款係非常普遍，廣告商有權向代言人索取2至3倍嘅代言費賠償。

李康仁成為眾矢之的，日前親自飛去倫敦向孫興民道歉，「老孫」周三貼出兩人合照，表示已原諒對方：「我年輕都犯過好多錯，能夠有今日嘅成就，係多得前輩教導，為防止李康仁再犯錯，作為國家隊前輩同隊長，我會喺佢身邊照顧佢，令佢成為更好嘅球員。」