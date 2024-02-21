帕奎奧巴黎奧運夢幻滅　因超齡被IOC拒絕

菲律賓傳奇拳王帕奎奧爭取實現奧運夢幻滅！45歲的帕奎奧日前收到國際奧委會（IOC）正式通知，因年齡限制的規定拒絕這位世界拳王參加今夏的巴黎奧運會。

於2021年在職業拳壇退役的帕奎奧，有意復出參加今年7月的在法網主場館上演的巴黎奧運拳擊賽事，期望可以為菲律賓爭取金牌，然而IOC日前已正式拒絕菲律賓奧委會的申請，並重申參加奧運拳擊項目的年齡限制為40歲。

菲律賓奧委會主席發聲明回應表示：「遺憾的是我們敬愛的拳擊偶像，因年齡而被取消資格，即使所有運動項目都需要通過預選賽，才能參加巴黎奧運。」其實，早於2013年，奧運會拳擊比賽的年齡限制從34歲提高至40歲，此舉本來可以讓帕奎奧爭取參加2016年巴西里約奧運會；但當時他當選了參議員，而沒有選擇參加奧運。

帕奎奧也發聲明表示：「我感到非常傷心及失望，但我理解並接受年齡限制規定。」他續稱會繼續支持並為參加奧運的菲律賓運動員打氣，帕奎奧還提醒粉絲，雖然他已經退役，但他計劃「在不久將來在拳擊場上為國家帶來自豪及榮譽」，有消息指帕奎奧與泰國傳奇拳王播求於4月20日在曼谷進行表演賽。帕奎奧職業生涯共戰72場比賽，於2021年、42歲之齡退役，生涯在8個不同體重級別中贏得12個世界冠軍。