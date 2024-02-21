「羅拔佬」重拾射門鞋　巴塞大起拿玻里

歐聯16強首回合大戰，由拿玻里主場對巴塞隆拿，呢兩支褪色勁旅近期表現都令人失望，特別係拿玻里近5場比賽僅1勝，即使有地利亦難發圍。至於巴塞受到傷兵問題困擾，加上防線弱不禁風，同樣缺乏勝算。考慮到巴塞隆拿各項賽事，近9場法定時間有8次總入球開出3球或以上，捧中位數2.5球嘅入球大比較划算。（Now 643周四凌晨4時直播）

上季意甲冠軍拿玻里，自從領軍捧盃嘅主帥史巴列堤離隊後，球隊表現急速走下坡，上年11月解僱教練魯迪加西亞，請來馬沙利回巢救亡，一樣無補於事，現時已落後意甲榜首國際米蘭27分，馬沙利亦剛被炒，增添不明朗因素。射手域陀奧森漢為尼日利亞踢非國盃期間，感染腸病毒，預料今場會繼續缺陣。

雖然拿玻里缺少進攻主力，但為咗晉級，一定會趁有主場之利全力爭勝，否則次回合作客將會非常難踢。幸好基奧雲尼施蒙尼、基華拉斯基利亞等鋒線球員都具質素，相信應該入到波。

另邊廂，巴塞隆拿兩位鋒線球員費倫托利斯、祖奧菲歷斯都有傷在身，實力難免受削，好消息係「羅拔佬」羅拔利雲度夫斯基狀態有改善，上場西甲梅開二度，新星耶馬亦頻頻有佳作，攻力仍然有保證。

不過，巴塞防線令人不敢恭維，近2場聯賽對護級分子CF格蘭納達、切爾達，竟然合共失4球，中堅朗奴阿拿奧祖早前出現肌肉疲勞問題，可能影響發揮，令後防雪上加霜。巴塞曾於兩年前歐霸盃作客以4比2擊敗拿玻里，加上巴塞各項賽事，近9場法定時間有8次總入球開出3球或以上，今次隨時又上演入球騷，一於捧2.5球嘅入球大。

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