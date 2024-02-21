盧頓護級搶分繼續攻　利物浦火猛捧半大

英超獨腳戲，榜首利物浦主場迎戰盧頓。紅軍雖然氣勢如虹，但嚟緊有英聯盃決賽後顧，遇上防守欠穩嘅盧頓，必想初段盡快鎖定勝局，等主力下半場抖抖，為決賽做準備，半場主勝冇肉食，轉捧1.5球嘅半場大。（Now 621周四凌晨3時30分直播）

利物浦受主帥高普早前提早宣布季尾離任消息刺激，眾將都開行Turbo係咁衝，各項賽事近11場贏9場，只係輸過畀阿仙奴，依家位居聯賽榜首，氣勢如虹。

最重要係王牌穆罕默德沙拿及時康復，上場大勝賓福特4比1後備落場，未上力都交出入波兼助攻，盡顯卡士。考慮到近期咁多傷兵，高普對一班主力都要錫住嚟用，加上嚟緊周日英聯盃決賽要硬撼車路士，係劍指4冠嘅首關，今仗梗係想速戰速決，上半場入多幾粒，鎖定勝局鞏固「1哥」位置，易邊後可以畀主力早啲休息，預計一開波即搶攻。

另邊廂，位處下游嘅盧頓要為護級搶分，雖然實力平庸，但勝在鬥心極強，往往都敢於同對手鬥攻，不過咁樣亦暴露咗其防守漏洞，各項賽事近4場錄1勝1和2負，場場有波入，同時失咗9粒，全部半場開2球或以上，包括上場對曼聯開波冇耐就失2球，最終輸1比2，可見初段防守唔夠集中，半場大不容錯過。

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