賽馬會菁英盃　均業北區撼傑志爭出線

「賽馬會菁英盃」周三（21日）晚上演B組出線關鍵一戰，由「2哥」均業北區在旺角大球場惡鬥「3哥」傑志。今場打和即可出線的北區，有韋法頓及葉卓文扼守後防中路，羅曉聰、陳浩嘉及卡爾特納於中場策應，支援前鋒馬圖斯；至於要全取3分才能夠保住出線希望的傑志，有艾里奧坐完波監復出，與羅素組成中堅拍檔，查理史葛、基爾頓及陳俊樂坐鎮中場，前線有祖連奴、馬斐及迪美路夫聯手攻堅。

均業北區正選：

16 張桂華 [GK]

2 張俊軒

4 韋法頓

5 卡爾特納

6 葉卓文

7 馬圖斯

10 羅曉聰

11 肯迪

22 劉君正

27 林樂勤 [C]

99 陳浩嘉

傑志正選：

91 石皓心 [GK]

4 查理史葛

5 艾里奧 [C]

10 基爾頓

16 陳俊樂

26 羅素

27 迪美路夫

33 拉美治

74 甘智健

90 祖連奴

96 馬斐

均業北區後備：

1 林駿杰 [GK]

8 伊泰路

13 朱偉鈞

14 何振廷

17 周家樂

18 戴子軒

20 陳曜燃

33 蕭世充

47 王力威

73 黃偉國

77 何浚皓

94 韋健豪

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

2 羅梓駿

7 明加索夫

15 羅拔圖

17 米基爾

19 黃洋

28 鄭展龍

70 楊焯鈞

78 彭慶曦

79 劉宇浩

87 余靖瑋

99 潘沛軒

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」周三（21日）晚上演B組出線關鍵一戰，由「2哥」均業北區在旺角大球場惡鬥「3哥」傑志，首循環交手北區曾贏3比1。兩隊賽前相差4分，北區只要不敗即可晉級，相反「藍鳥」必須贏波才可保持出線希望，激戰可期。（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

均業北區早前聯賽淨吞大埔5蛋，近兩場狂失10球，中堅柏度更因上場領紅，是役要坐波監。面對勁旅傑志，主教練梁志榮承認對防守有點擔心，惟希望球員能夠忘記對上兩場大敗，盡快重新振作，充滿鬥志、決心迎接大戰：「對上兩場失嘅10球，好多都係自己犯錯所導致，呢幾日練習都提醒球員要集中啲，同埋禁區內解圍要清晰，減少失誤。」

經歷兩場大敗後，中場劉君正坦言感到失望，認為此刻最重要是改善心態：「我哋失波後調整唔到個心態，令到短時間內連續失幾球。」北區今場不敗即可出線，但「君正」卻指會以平常心出戰：「其實每場波我哋都當係決賽咁踢，首循環贏過傑志，證明我哋係有實力同強隊一戰，希望球隊唔好受近期表現影響，令之前嘅努力白費。」

傑志剛在聯賽1球力克標準流浪，暫代主教練金東進形容過程贏得驚險，但對零失球感到高興，今場轉戰「賽馬會菁英盃」，他希望勝軌可以延續：「呢場關乎到出唔出到線，所以非常重要。最近雖然比賽密，但係傑志有足夠球員去應付，體力唔成問題。」值得一提，是役艾里奧刑滿復出，惟費蘭度、陳晉一仍受傷患困擾，料繼續缺陣，而周緣德已經離隊。

中場袁振謙則提到，除希望報回首循環落敗之仇，更會以出線為目標，今場勢全力爭勝：「同『戴子』（戴子軒）、Yoshi（陳浩嘉）做咗好耐隊友，上次輸咗畀佢哋，當然想贏番一次。同埋『菁英盃』係我哋年青球員爭取比賽機會嘅場合，出線就可以踢多一至兩場。」