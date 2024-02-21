賽馬會菁英盃　傑志1球小勝均業北區

「賽馬會菁英盃」周三（21日）晚上演B組出線關鍵一戰，由「2哥」均業北區在旺角大球場惡鬥衞冕的傑志。結果「藍鳥」換邊後憑祖連奴攻入頗具幸運成分的入球，以1比0小勝均業北區，保住出線希望。

今場保持不敗即可出線的北區，有卡爾特納、韋法頓及葉卓文組成3中堅，羅曉聰及陳浩嘉於中場策應，支援前鋒馬圖斯；至於要全取3分才能夠保住出線希望的傑志，有艾里奧坐完波監復出，與羅素組成中堅拍檔，查理史葛、基爾頓及陳俊樂坐鎮中場，前線有祖連奴、馬斐及迪美路夫聯手攻堅。

傑志開局先有查理史葛禁區頂勁射被張桂華沒收。北區站穩陣腳後，搶回不少主動權，15分鐘，羅曉聰罰球斬入禁區，肯迪頭槌二傳，馬圖斯接應頂入，不過球證判罰北區犯規在先，入球無效。22分鐘，迪美路夫攔截肯迪回傳，窄位起腳斜出，緊接他接應角球一頂又吿高出。完半場前，傑志後防出現險情，馬圖斯的射門先被石皓心撲出，劉君正再補多腳，又被石皓心擋到，北區攻勢無功而還。

傑志換邊後繼續搶攻，57分鐘，馬斐接應基爾頓直線，燙射僅僅柱邊出界。緊接馬圖斯的射門，被石皓心撲出。傑志63分鐘打破僵局，查理史葛禁區外勁射，祖連奴門前加多腳改變方向入網。落後的北區，比賽後段先後換入黃偉國及朱偉鈞，但都未能改變戰局。最終傑志以1比0擊敗北區，成功保住出線希望。