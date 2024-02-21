港籃主場　楊瑞鴻亞盃外初體驗：全力拼

香港男子籃球隊將於明天（22日）晚上8時假荃灣體育館主場出戰亞洲盃外圍賽，硬撼杭州亞運金牌勁旅菲律賓，賽事門票已經全部售罄，相信球迷亦很期待這場矚目大戰。受傷兵問題困擾的港隊首階段名單有多達6名新人，港隊中鋒惠龍兒承認今場挑戰極大，冀一眾新人要準備好迎接硬仗，主場打出拚勁。（開電視76台直播）

亞洲盃外圍賽分3個階段舉行，分別於2024年2月、2024年11月及2025年2月上演，24支球隊分6組進行主客賽，小組前兩名取得直接晉級正賽資格，而6支小組第3名球隊將進行另一輪賽事，由前4名球隊獲得亞洲盃參賽資格。世界排名119的香港位於B組，同組對手實力強勁，包括世界排名78的中華台北、世界排名38的菲律賓和世界排名21的新西蘭，港隊首場比賽將於2月22日晚上8時主場大戰菲律賓，其後再於2月25日作客新西蘭。

菲律賓大軍今場派出多達6名亞運金牌成員，其中美籍歸化球員Justin Brownlee成為焦點，這位35歲、身高2米01的小前鋒於杭州亞運決賽獨取20分、10籃板、5助攻，帶領菲律賓擊敗約旦，61年來首次於亞運封王。雖然PBA最有價值球員6呎10吋中鋒June Mar Fajardo以及效力日本B聯賽的年輕AJ Edu因傷缺陣，但菲律賓亦徵召了效力日本B League的 Dwight Ramos和Kai Sotto，板凳深度充足。

港隊方面，由於得分主力蔡再懃、梁嘉顯因傷退選，內線「長人」卜聿揚亦因私事未能出戰，加上經驗射手李琪於亞運後轉任港隊助教，今次陣容有多達6名新人，包括：康仁福建的楊瑞鴻、廖鈞浩、譚子健、黃子謙、永倫的韓天次及南華中鋒陳曉峰，至於4名杭州亞運代表惠龍兒、梁兆華、楊睿騏和徐遠征將續任球隊核心球員。

滿貫中鋒惠龍兒表示，卜聿揚缺陣下，自己需要肩負更多責任：「好久沒有對過實力如此強的對手，對手擁有歸化球員，陣中都是職業球員又是亞運金牌班底，肯定是場硬仗，我們在團隊防守上會作出調整。不過難得今次在香港打，大家一定搏命打，盡量吸收經驗。希望大家盡快投入這個比賽，之前亞運有幾場波打，但今次第一場就是香港主場賽事，要好快入局。今次有好多年輕球員第一次代表香港打大賽，他們一定要有心理準備對抗性會好大，相信內線壓力亦會很大，我需要控制犯規問題。」

今季於甲一表現獲得好評的楊瑞鴻首次入選港隊大軍出戰FIBA國際賽，他興奮地表示：「小時候已經好想代表香港比賽，U16、U18自己都未有機會打，今次可以入選大隊覺得好榮幸。我在香港出生，好想代表香港出外比賽，見識其他國家的籃球水平。今季自己比第一季打得好，證明自己都有能力在甲一站穩陣腳。港隊師兄們提醒我落到場要相信自己，『唔好怯、唔好驚』，到時希望在主場盡量表現自己。我知道菲律賓和新西蘭實力都在我們之上，期望自己從他們身上多多學習。」香港對上一次對菲律賓，已是2015年亞錦賽分組賽，當時港隊以50：101告負，今場能否收窄差距？一齊同港籃打氣。