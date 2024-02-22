阿仙奴恥辱性全場0射正　補時遭波圖絕殺

周四(22日)凌晨歐聯16強首回合爆出冷門，一向以攻力強勁見稱嘅英超豪門阿仙奴，忽然啞火，全場僅7次射門，而且全部唔中目標，近2年以來各項賽事，首次出現0射正，最大鑊係補時4分鐘失守，作客以0比1不敵葡超球隊波圖，面臨出局危機。

兩隊傳統上以踢法悅目聞名，但今仗卻一改常態，表現非常粗野，開賽1分鐘，阿仙奴中場迪格蘭賴斯因為飛剷對手，被球證出示黃牌。其後雙方陷入混戰，踢到21分鐘先至出現較有睇頭攻勢，波圖翼鋒加連奴勁射中柱彈出，佢再補射貼柱出界，錯失黃金機會。阿仙奴要等到32分鐘先至有第1次射門，李安度杜沙特起腳高出。

換邊之後，戰局陷入膠着，雙方攻勢更加少，兵工廠下半場只有2次射門，戰至補時成為全場最精彩時間，加連奴喺禁區外遠射入網，波圖憑呢球世界波以1比0險勝阿仙奴，兵工廠各項賽事5連勝走勢斷纜。

兵工廠今場表現畏首畏尾，即使控球率高達65%，但卻缺乏爭勝鬥心，繼2022年1月英足盃之後，再次錄得全場射門0中龍嘅尷尬數據。網民嘲諷兵工廠患上「歐聯淘汰賽恐懼症」，因為包括今場在內，已經連續5場歐聯淘汰賽輸波，難怪被睇死會出局。

不過，值得一提，阿仙奴對上次打入歐聯8強係2010年，而且對手都係波圖，當年兵工廠16強首回合作客輸1比2，次回合主場大勝5比0晉級，至於今屆能重演昔日好戲，大家拭目以待，雙方將於3月13日凌晨次回合再度交鋒。