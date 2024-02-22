羅拔佬入波創紀錄　巴塞都係贏唔到

周四(22日)凌晨另1場歐聯16強首回合，巴塞隆拿前鋒羅拔利雲度夫斯基入波打開紀錄，以35歲零184日成為球隊史上最大年齡歐聯淘汰賽入波球員，但巴塞都係保唔住勝果，作客被拿玻里逼和1比1。

巴塞隆拿今仗反客為主，表現佔盡上風，全場有12次射門，多拿玻里1倍，但都要踢到60分鐘先至入波，柏迪直傳，羅拔利雲度夫斯基喺禁區內冷靜射入，職業生涯喺歐聯累積入93球，僅次於C朗(140球)同美斯(129球)。

由於巴塞隆拿前2屆歐聯都係分組賽出局，球隊相隔1078日之後，再次喺歐聯淘汰賽入波，而對上1位入波球員正係美斯。

不過，巴塞隆拿只係開心咗15分鐘就被對手扳平，病愈復出嘅域陀奧森漢喺禁區內轉身抽射入網，拿玻里今場唯一一次射門中目標就入波，逼和1比1。

賽後巴塞隆拿教練沙維表示唔滿意賽果：「我哋今場踢到非常好，創造好多機會，應該贏波，但領先之後，卻失去場上控制權，射門效率唔夠高、唔夠耐性，令對手有機可乘，但我相信只要保持今場表現，未來賽事贏波並冇問題。」兩隊將於3月13日凌晨踢次回合賽事。