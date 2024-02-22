利物浦大勝盧頓　強勢迎戰英聯盃決賽

周四(22日)凌晨英超，利物浦主場以4比1大勝盧頓，近3仗合共轟入11球，盡展強大攻力，前鋒路易斯迪亞斯今場入波之後，令紅軍成為今季歐洲5大聯賽，首支有5位球員各項賽事入波達雙位數嘅球隊，可以話係周身刀、張張利，強勢迎戰周日(25日)晚英聯盃決賽對車路士。

雙方英超首循環交手，利物浦踢到補時，先至驚險逼和盧頓1比1，紅軍今場幾乎又出事，開賽12分鐘，就被盧頓中場奧賓尼近門頂入打開紀錄。利物浦要踢到下半場先至靠中堅華基爾雲迪積克頂入角球扳平。

紅軍士氣大振，僅過2分鐘就由前鋒加普頂入反超前，路易斯迪亞斯、哈維艾利洛各建一功，大勝4比1，踢多1場情況下，領先第2位曼城4分。

利物浦連續2場贏4比1之後，今季英超入波已達63球，屬於各隊之冠軍，皆因鋒線球員都交足功課，穆罕默德沙拿(19球)、迪亞高祖達(14球)、達雲紐尼斯(13球)、加普(11球)、路易斯迪亞斯(10球)今季各項賽事入波都有「10+」，下仗英聯盃決賽勢必強攻車路士，向今季第一項錦標進發。