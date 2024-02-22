朱成竹奠勝！港隊相隔6年再奪世乒團體獎牌

已為港隊多添一張巴黎奧運入場券的女乒，周四在釜山舉行的世界乒乓球團體賽延續氣勢，8強戰與中華台北激鬥五場取勝，繼2018年後再闖準決賽，並鎖定獎牌。

三位主將杜凱琹、李皓晴及朱成竹表現甚勇，頂住中華台北隊來勢洶洶的後勁，杜凱琹打頭陣先以3比0輕取陳思羽，其後朱成竹上陣迎戰寶島經驗老將鄭怡靜，以0比3落敗，繼而港隊老大姐李皓晴對李昱諄贏得關鍵一仗，以3比1勇挫對手，總場數再度領先。

作為港隊領軍人物的杜凱琹第4場再出擊，惡鬥鄭怡靜爭持激烈，雙方打足5局，杜凱琹曾領先局數2比1下被寶島王牌連追兩局下憾負；幸而壓軸登場的朱成竹調整心態後與陳思羽決戰，二人不停「搏拳」，朱成竹以11比9先下一城，「開個靚頭」繼而再贏第3局領先局數2比1，在第4局雙方更鬥得精彩，打到刁時，朱成竹以16比14險勝，為港隊以總場數3比2奠定勝局，結束3小時的激戰，闖入4強，並鎖定獎牌，這也是朱成竹生涯的首面世錦賽獎牌。

港女隊上屆（2022年）在成都8強止步，這次是繼2018年瑞典後再闖準決賽，當年她們獲得一面銅牌，而港隊將靜待羅馬尼亞與日本的勝方，爭逐決賽席位，期望爭取時隔20年(2004年多哈)後再闖世乒團體決賽。