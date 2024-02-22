談港隊主帥去留　陳肇鈞：安帥繼續教係好事

農曆新年前後本地球壇上演多場具話題性賽事，掀起足球熱潮，前港隊前鋒陳肇麒及港隊中場陳肇鈞，周四（22日）獲邀出席飲食品牌活動時，皆表示喜見亞洲盃過後，本地球市氣氛未見減弱。兩人亦分享到對港隊主教練莊恩安達臣去留的看法，其中陳肇鈞認為安帥留任對香港足球屬好事，並希望足總在相關問題上要從長計議。

港隊完成亞洲盃決賽周征途後，本地接連上演具話題性賽事，包括相隔多年後復辦的賀歲盃及省港盃。兩位現役及昔日港隊主力，是日齊齊獲邀出席品牌活動，其中有份參與賀歲盃的陳肇麒就表示：「想香港人留意番足球，賀歲盃其實係好重要，多人入場自然多人留意，希望延伸去港隊及港超賽事。」陳肇鈞則表示不願見到亞洲盃之後球市氣氛下降，認為香港足球正向好方向發展。

港隊主教練莊恩安達臣近日在訪問中，透露有收到其他球隊邀請執教，安帥去留也成為關注，陳肇麒則希望見到這位挪威教頭能繼續帶領港隊發展：「安帥帶嚟嘅正面影響係好直接，但一兩年係唔足以改變，一定要有長遠嘅發展，呢樣一直係香港足球缺乏嘅嘢，好似日本都用咗十幾廿年先做到亞洲第一，希望佢可以留低，令大港腳到U隊都統一踢法。」陳肇鈞盛讚安帥是「第二個級數的教練」，但指出無法影響安帥去留的決定：「如果佢（安帥）搵到更好嘅路數，我會戥佢高興，但如果佢繼續留任，對香港足球絕對係好事，希望下一步無論係安帥或另一個教練帶都好，足總要有一個長期計畫，香港足球先會有進步。」

港隊下月底將繼續出戰世界盃外圍賽，先主後客兩鬥烏茲別克，陳肇鈞希望港隊能延續一貫心態：「港隊喺安帥帶領下，已成為一支心態好強嘅一隊波，嚟緊一定會有唔同嘅球員加入，希望無論係咩賽事，佢哋喺心態上都可以達到標準。」