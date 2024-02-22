歐聯16強首回合總結　意甲成為大贏家

經過周四(22日)凌晨2場大戰之後，歐聯完成16強首回合賽事，意甲球隊成為大贏家，國際米蘭、拉素齊贏波，拿玻里打和巴塞隆拿。反觀，德甲兵團遭受重挫，拜仁慕尼黑、多蒙特、RB萊比錫僅錄得1和2負劣績。

國際米蘭、拉素分別於主場擊敗馬體會、拜仁慕尼黑，其中國米過去歐洲賽淘汰賽，17次首回合主場贏1球，最終有15次晉級，打入8強機會樂觀，拉素亦有望趁對手拜仁處於低潮，保住勝果晉級。

德甲球隊剛好相反，除咗拜仁不敵拉素之外，RB萊比錫亦以0比1輸畀皇馬，加上多蒙特僅打和燕豪芬，隨時有全軍覆沒危機。

至於2支英超球隊，上屆冠軍曼城首回合作客都贏到哥本哈根3比1，次回合有主場之利，晉級唔成問題。反而阿仙奴首回合作客0比1不敵波圖，次回合能否反勝，仍然係未知之數。

歐聯16強首回合賽果

哥本哈根 1：3 曼城

RB萊比錫 0：1 皇家馬德里

拉素 1：0 拜仁慕尼黑

巴黎聖日耳門 2：0 皇家蘇斯達

燕豪芬 1：1 多蒙特

國際米蘭 1：0 馬德里體育會

拿玻里 1：1 巴塞隆拿

波圖 1：0 阿仙奴

註：前者主場