羅馬再鬥飛燕諾　入球細好路

歐霸盃淘汰圈附加賽次回合，羅馬主場迎戰飛燕諾，雙方首回合打和1比1，實力旗鼓相當，來到今場決生死，應該會特別謹慎，避免犯錯輸波冇仇報。翻查兩隊近4次交鋒，有3次總入球開2球或以下，最好選擇中位數2.5球嘅入球細。(Now 643周五凌晨4時直播)

羅馬首回合處於劣勢，苦戰之下憑前鋒盧卡古下半場入波逼和對手，但其實呢位比利時國腳狀態一般，早前曾經陷入入球荒，遭到輿論批評，上場聯賽又打回原形，即使對手只係弱隊費辛隆尼，但都食白果，結果踢完上半場就被教練迪羅斯換走。羅馬自1月底換帥，由名宿迪羅斯接手執教之後，6場正式賽事取得4勝1和1負，但當中大部份對手都係實力差一截嘅球隊，期間遇上意甲榜首勁旅國際米蘭，立即輸波，歐霸盃對飛燕諾，亦佔唔到甜頭，不宜高估，今仗要入波並唔容易。

至於荷甲球隊飛燕諾水準穩定，各項賽事保持連續11場不敗，包括取得8勝3和，但要留意當中有多場比賽只屬小勝，因此近7場總入球全開2球或以下，加上今場作客，相信飛燕諾踢法亦唔敢太進取。同埋飛燕諾距屆近11場歐霸盃作客未贏過，球員心理上難免比較蝕輸，屆時場面上或會陷入被動。考慮到兩隊都缺乏勝算，隨時出現拉鋸局面，需要踢加時分勝負，捧入球細為妙。

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