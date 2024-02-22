踩入香港運動員訓練基地！現接受公眾報名

想知何詩蓓練水泳池係點？乒羽隊又點樣練波？作為香港精英運動員主要訓練基地的香港體育學院，將於3月16及17日（星期六及日）再度開放！體院於3月16日將邀請特定學校及團體參觀，而3月17日則開放予市民參加。想進一步認識本地精英運動發展及了解體院的工公眾人士可於3月17日到火炭的訓練基地參觀。開放日費用全免，即日起開始接受網上報名，截止日期為3月15日（星期五）。

近年香港運動員於各大型體育賽事屢獲佳績，由東京奧運會、殘奧運，以至去年的杭州亞運會、亞殘運，運動員的亮麗成績令全城振奮！而體院作為香港精英運動員的搖籃，今年將聯乘賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃舉辦香港體育學院開放日，計劃將邀請本地體壇精英走入社區，向全港市民介紹運動的好處及價值，並以豐富的自身經歷啟發年輕一代。

參加者可於開放日親臨參加體院導賞團並踏足體院的世界級訓練場地，同時透過多項豐富節目，包括運動體驗、導賞活動及攤位遊戲等，加深對本地精英體育培訓系統的認識。

體院開放日 (公眾場) 詳情如下︰

日期： 2024 年 3 月 17 日（星期日）

時間： 上午 11 時至下午 6 時（開幕禮及運動員分享將於下午 2 時舉行）

地點： 新界沙田源禾路 25 號香港體育學院（當天場內不設公眾泊車設施）*