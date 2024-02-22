馬賽立立亂　讓唔起薩克達

歐霸盃淘汰圈附加賽次回合，馬賽主場硬撼薩克達。馬賽啱啱怒炒加度素，但搵來黑仔教頭加錫接手，隨時衰多兩錢重，薩克達首回合末段逼和2比2，韌力十足，趁馬賽立立亂可反客為主，受讓必捧讓球客勝。（Now 644周五凌晨4時直播）

馬賽今季可謂一片混亂，由於喺歐聯外圍賽出局，高層季初急急請馬些連奴食「無情雞」，隨後由加度素上任。佢亦曾經歷一段蜜月期，上年11月尾至12月頭試過4連勝，點知稍稍不順就棄用３５２陣式，近期轉用４４２陣式效果差勁，但佢冇料扮四條，唔係話球員唔夠投入，就稱球隊缺乏領袖，總之成績唔好唔關佢事，卸得就卸，最終領軍24仗只得9勝，單計近7仗法定時間5和2負未贏過，梗係冇得留低。

最離奇係馬賽炒咗呢位前ＡＣ米蘭悍將後，竟然搵加錫接手，個名係咪有啲熟呢，佢就係早前率領科特迪瓦出戰非國盃嘅領隊，不過喺頭3場分組賽只得1勝2負，僅僅獲其中一支最佳第3名晉級，因此分組賽打完即被解僱，但更估唔到係代替佢嘅化爾，竟然一路過關斬將奪冠而回，你話加錫係咪黑到冇朋友呢，要佢帶領馬賽撥亂反正？好難喇。

睇番首回合過程，馬賽雖於末段建功領先2比1，不過薩克達未有放棄，最終補時逼和2比2，盡顯鬥心。事實上，呢支烏克蘭球隊今屆歐洲賽表現唔差，佢哋之前喺歐聯H組6戰獲3勝3負，包括贏過巴塞隆拿，鬥到尾輪落敗跌落第3位，先至轉戰歐霸，加上馬賽有後衞李安納度巴拿迪坐波監，薩克達可乘虛而入，仲有得受讓咪錯過。

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