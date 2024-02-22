首出席公開活動　潘沛軒：我想安帥留低！

運動品牌周四（22日）下午於旺角舉行體驗跑活動，當中傑志兼港隊前鋒潘沛軒亦有參與，他認為跑步的確有助提升在球場表現。同時「潘沛」又提到港隊主帥莊恩安達臣，自上任後成功帶來新元素及好成績，個人希望他繼續留隊。

今次體驗跑活動於旺角其中一個商場舉行，藉此宣傳全新的訓練跑鞋，更邀請了香港男子足球運動員潘沛軒、香港女子100米大專紀錄保持者梁筠宜、香港男子110米欄紀錄保持者梅政揚、短跑好手梁詠㬢擔任嘉賓。

是日為潘沛軒首次出席公開活動，接受訪問時他坦言感到既開心又緊張，並透露自己平時亦有跑步習慣，認為這絕對有助提升在球場上的表現：「本身係速度型球員，跑步令我變速、入楔好咗，如果唔跑就咁行，冇可能射到個波。同埋本身足球跑動距離長同多，體能唔夠根本踢唔到一場比賽。」

另外，港隊主教練莊恩安達臣近日去留問題成焦點，「潘沛」則大讚安帥正帶領港隊邁向一個好的方向，個人希望他能夠繼續留隊：「安達臣帶畀港隊新嘅元素、衝擊，又攞到好成績。佢嘅踢法進攻多咗，踢法冇咁保守，尤其我係前鋒，令我更有信心將個波擺入網，幫球隊贏波。」