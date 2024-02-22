1月份「最佳撲救」：大埔錢兆琛

大埔門將錢兆琛在1月21日對深水埗的「賽馬會菁英盃」，憑近距離撲出鄧嘉的頭槌，成功當選【聚大金鳳特約】1月份「最佳撲救」。「琛仔」直言撲救屬於自然反應，又指在正選門將謝家榮歸隊後，自己會繼續努力，靜候機會來臨。

錢兆琛今季回歸大埔重返港超聯，1月份在「賽馬會菁英盃」對深水埗的分組賽擔正，神勇撲出鄧嘉勁度十足的頭槌，協助「綠戰士」贏4比2。相隔個多月後再憶起該記撲救，「琛仔」仍意猶未盡：「個波嚟得有啲突然，過咗加比爾頭，鄧嘉又喺『阿庭』（羅振庭）前面楔出嚟，咁啱自己回得切身，係自然反應，撲得都ok靚嘅，但最重要係球隊贏到波。」

早前在兩名門將謝家榮、林志基齊齊缺陣下，「琛仔」獲臨危受命在「賽馬會菁英盃」上陣兩次，他表示已經傾盡全力：「又唔算咩使命感嘅，但得番我一個龍門，覺得自己呢個時候要企出嚟，冇得縮！落到場都好集中，好似入咗另一個狀態咁。」然而，隨着謝家榮歸位，「琛仔」表示會靜心等待下次機會來臨：「最少出到一、兩場，算係達到季前嘅目標。有得出梗係好，但要以球隊成績行先，自己會等機會，盡做啦！」

【聚大金鳳特約】：每月最佳撲救

8月．伍瑋謙（冠忠南區）

9月．雲天樂（香港U23）

10月．麥梓軒（晉峰）

11月．李溢晉（深水埗）

12月．雲天樂（香港U23）

1月．錢兆琛（大埔）