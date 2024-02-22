1月份「最佳金球」：均業北區林樂勤

效力均業北區的林樂勤(Jordan)，憑1月7日(日)「賽馬會菁英盃」分組賽對理文一役，完場前射入的靚罰球，壓倒伊巴謙和艾華等候選球員，當選【聚大金鳳特約】1月份「最佳金球」。

「嗰日我76分鐘先後備入替，踢咗兩分鐘就入咗第1球，跟住去到完場前補時階段有個罰球嘅機會。本來都冇諗住我射，點知『細榮』(主教練梁志榮)嗌出嚟，叫肯迪畀我射，如果唔係我都唔會有機會爭每月金球。」憶述當日入球經過的林樂勤不忘強調，與肯迪的感情要好，平日練波都會比試射罰球的功夫。

不經不覺，Jordan已經25歲，而均業北區乃他職業生涯的第6間球會，亦是他自覺表現最穩定的一間球會。「我喺夢想FC已經跟過『細榮』，之後就算唔同隊，佢都係我最常聯絡嘅一位亦師亦友。好感激佢非常信任我，畀我好大發揮空間，所以我踢得好開心。不過踢咗咁多年，我都好明白凡事以球隊為先，所以我會依足教練嘅指示，要我踢咩位、執行啲咩，我都會照做！」Jordan謂。

對於今次能夠力克伊巴謙的兩個候選世界波脫穎而出，Jordan表示萬分感激投票給他的每一位，包括其女朋友。至於有沒有信心，到總選能夠與伊巴謙的倒掛(12月份最佳)爭一日之長短，Jordan笑說：「佢嗰球的確有姿勢有實際，但我相信各有捧場客，而且仲有幾個月，可能2、3、4、5月會有仲靚嘅啲金球呢！」

【聚大金鳳特約】：每月最佳金球

8月‧劉智樂（標準流浪）

9月‧查理史葛（傑志）

10月‧陳傲軒(冠忠南區)

11月‧里奧（港會）

12月‧伊巴謙（標準流浪）

1月‧林樂勤（均業北區）