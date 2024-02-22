中村祐人：日職揭幕　三箭射穿「紅」心

今季日職揭幕戰於廣島三箭新球場上演，由他們迎戰浦和紅鑽。三箭對上兩季日職都能夠以第3名完成球季，所以很多人都睇好他們今季有能力取得冠軍寶座。

三箭的強項在於他們的高位壓迫及快速反擊攻勢，但他們在把握力方面，似乎欠缺一點質素。話雖如此，他們現正不斷成熟發展當中，我期待看到新加盟球員的化學作用。

大迫敬介是一位整體能力十分高的門將，今仗肯定會在防守上擔任重要的角色，而前鋒滿田誠的最後一腳精準兼且具備製造機會的能力，將會在球隊進攻時起關鍵作用。

至於三箭的對手浦和紅鑽，今季亦被視為其中一支爭標份子，而他們將希望可以自2006年以來再度封王。

我預期他們會比上季踢得更加積極進取，集中以一對翼鋒為首並採取主動進攻。我相信，他們也樂於在這場難以應付的揭幕戰，能夠作客取得1分而回。

紅鑽今季陣中擁有多位進攻好手坐鎮，我認為他們今仗的成功關鍵在於小泉佳穗能否向前線的隊友提供到位的傳送。

今仗肯定是一場絕佳的賽事去為新一季日職揭開序幕，我認為廣島三箭在新球場上演揭幕戰的情況下，將會推動他們交出好表現，我預計他們最終將可獲勝。