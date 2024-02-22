籃球亞盃外　香港不敵菲律賓　3日後鬥新西蘭

香港男子籃球隊周四（22日）晚出戰亞洲盃外圍賽B組賽事，面對應屆亞運金牌得主菲律賓眾將表現拚搏，半場僅落後4分，最終以64比94告負，3日後將出戰另一場小組賽，作客硬撼新西蘭。

港隊首場亞盃外賽事即遇上杭州亞運金牌球隊菲律賓，賽事吸引大量菲律賓球迷入場，令荃灣體育館變成「菲律賓主場」。港隊正選派出惠龍兒與蔡龍德組「雙塔」，配搭梁兆華、徐遠征，並由控衞楊睿騏擔任隊長。菲律賓隊強陣出擊，歸化球員兼亞運金牌功臣Justin Brownlee以及效力日本B League的Dwight Ramos和2米11中鋒Kai Sotto亦正選登場，開局即打出9比0，迫使港隊叫暫停。港隊首節命中率不佳，內線亦頻頻受壓失分，憑梁兆華單節3記三分球追成15比23。

菲律賓隊第2節有近7分鐘收起主力Justin Brownlee、Dwight Ramos和Kai Sotto，港隊隨即把握機會搶攻，楊睿騏和楊瑞鴻先後剷籃及拋投得分，其後再有梁兆華轟三分球，以及徐遠征和惠龍兒罰球得分，追成25：25。之後惠龍兒再有一次轉身上籃，加上首次代表港隊出戰FIBA國際賽的楊瑞鴻之後亦轟入45度「三分彈」，領港隊反超前1分。菲律賓隊此節最後3分鐘換入一眾主力球員，Carl Tomayo「走後門」得分，Sotto更大力入樽，港隊幸未有被拉開太多分數，臨完半場前由蘇志樂投進三分球，徐遠征亦成功突破上籃得分，戰成37比41。

換邊後，菲律賓隊再推快比賽節奏，港隊內線的蔡龍德累積4犯，一度退下火線。菲律賓憑Ramos和Brownlee裡外開弓逐漸拉開比分，港隊體力開始下降，失誤亦愈來愈多，Sotto 更來一記反手入樽，示意菲律賓隊接管比賽，Jamie Malonzo和Chris Newsome各轟三分，菲律賓此節狂轟30分，拉開至71比46。

港隊決勝節由梁兆華、楊瑞鴻連轟三分，之後再有惠龍兒接應徐遠征傳球上籃，追至54比73，不過菲律賓隊依然未有手軟，後備上陣的Karl Quiambao單節11分，助客隊以94比64大勝。

數據方面，香港4人得分上雙，梁兆華三分球8射5中得15分，徐遠征交出13分3籃板4助攻，楊瑞鴻貢獻12分7籃板，惠龍兒亦有12分5籃板。菲律賓同樣4人得分上雙，其中Justin Brownlee 16分7籃板7助攻，Karl Quiambao攻入15分，Kai Sotto則交出「雙雙」13分15籃板。

是役有大批菲律賓球迷入場觀看賽事，聲勢之大令香港猶如置身「客場」，但教練趙永良不認為球隊失去主場之利：「我知道有很多球迷通過直播支持我們，而且力蔡再懃雖然因傷未能上陣，但都坐在後備席上觀戰，可見球隊向心力不減。」

港隊上半場與菲律賓打得有來有往，中鋒惠龍兒認為縱使球隊下半場打得吃力，但整體而言仍為球員表現感到驕傲，呼籲隊友繼續檢視不足，盼日後取得進步：「我們上半場與對方打得接近，但大家從第3節起狀態有所下滑，我覺得球隊要想辦法全場維持好表現，與對手周旋到底。」

至於菲律賓教練Cone Earl Timothy認為球隊初段稍為慢熱，幸好經調整後於下半場拉開比數，他亦點名稱讚部分港隊球員表現令人眼前一亮：「徐遠征同梁兆華都打得幾好，尤其後者上半場已攻入12分，表現絕不遜色，楊睿麒身體質素亦相當出色，打得極具侵略性。」他又大讚菲律賓現場球迷熱烈為球隊打氣，使球隊更有動力作戰。