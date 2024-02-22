希斯基：獅吼主場可擒西部聯

布里斯班獅吼前一場澳職以5:1大炒墨爾本城後，上輪聯賽竟然在完場前20分鐘還領先珀斯光輝2:1的情況下，最終反輸2:3，表現令人非常失望。

獅吼雖然表現不穩，但我認為球隊進入今場比賽前有兩個可取之處。第一是他們近4場主場聯賽取得2勝1和1負的不俗成績，所以在主隊球迷面前，往往都能夠交出好表現。

第二點是開季前於澳足盃取得多個入球的年青射手湯馬士華定咸，雖然在聯賽開始後表現麻麻，但近兩場聯賽一共攻入3球，所以其信心應該經已重返高位。

領隊薩高域治將希望球隊保持強勁的主場走勢，所以我肯定他將會指示米利奧斯歷及亨利荷利等邊線球員要多點作出傳中球供應，皆因接應的湯馬士華定咸是一位得天獨厚的得分射手。

後防方面，我感到他們對珀斯光輝時，明顯未能好好應付對方的傳中球攻勢，加上整體上防守時的決定力不足，故此，西部聯將會嘗試強攻獅吼這些弱點。

西部聯前一仗罕有地擊敗了紐卡素噴射機，這場勝仗亦只不過是球隊今季的第3埸勝仗，雖然他們今季沒有太多令人感到欣慰的地方，但年輕前鋒諾亞保迪近4仗一共攻入兩球。

除了希望諾亞保迪可以保持這個入球走勢外，今季入球數字最低的西部聯的前線也需要交出穩定的表現才可，事關球隊太過依賴陣中最佳球員丹尼爾彭夏了。

不過由於今場賽事將會在布里斯班進行，我認為主隊獅吼有足夠質素可以贏波，全取3分。