PSG搵麥巴比接班人　福仔利亞奧二揀一

巴黎聖日耳門(PSG)射手基利安麥巴比今夏好大機會以自由身離隊，轉投皇馬，雖然PSG仍然希望說服佢留隊，但亦有兩手準備，開始物色接班人，現時有2位目標人物，包括拉舒福特、拉菲爾利亞奧。

PSG上年已經打算簽入拉舒福特，即使呢位26歲英格蘭國腳同曼聯續約至2028年，但PSG仍然對佢念念不忘，根據《The Athletic》爆料，呢間法甲豪門開出一份40萬鎊(約400萬港元)周薪肥約，利誘拉舒福特加盟，比佢現時周薪多10萬鎊。拉舒福特今季表現欠佳，遭到球迷猛烈批評，如果PSG願意高價收購，紅魔鬼有機會放人。

至於拉菲爾利亞奧近年迅速冒起，協助AC米蘭奪得2021/22年意甲冠軍，自己亦當選該季意甲最佳球員，獲得多間大球會垂青。呢位24歲葡萄牙國腳外型同踢法都同麥巴比非常相似，佢同拉舒福特一樣都係剛於上年夏天續約至2028年，AC米蘭唔會輕易出售呢位鎮隊之寶，估計起碼要1.2億歐元(約10億港元)轉會費，先至有得傾。