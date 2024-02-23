歐霸16強誕生　奧巴美揚成史上入波王

歐霸盃淘汰圈附加賽周五(23日)凌晨結束，法甲名牌馬賽喺賽前換帥後，成功反彈主場3比1擊敗薩克達，兩回合合計贏5比3晉級。馬賽前鋒奧巴美揚今仗又有入波，累積31球成為歐霸盃史上入波最多球員。歐霸盃16強抽籤會喺香港時間周五晚7點進行。

首回合兩隊打和2比2，次回合前馬賽將加度素炒魷，改聘加錫領軍，但今仗12分鐘就輸12碼落後，不過加蓬前鋒奧巴美揚再做救世主，佢喺23分鐘幫馬賽追平，然後74分鐘再助攻伊斯美拿沙亞入波反超前，加上干度比亞81分鐘埋齋，馬賽大踢爭氣波贏3比1。

曾效力多蒙特、阿仙奴、車路士等球會嘅奧巴美揚，今屆歐霸盃已入7球，歷來累積31個歐霸入波，超越法卡奧(30球)成為賽事史上「入球王」，就算計埋歐霸盃前身嘅歐洲足協盃，佢亦追平瑞典名宿軒歷拿臣紀錄，再入多球就可以獨佔歐霸盃/歐洲足協盃史上No.1射手地位。

歐霸盃16強名單

布拉格斯拉維亞(捷克)、白禮頓(英格蘭)、韋斯咸(英格蘭)、利物浦(英格蘭)、利華古遜(德國)、阿特蘭大(意大利)、格拉斯哥流浪(蘇格蘭)、維拉利爾(西班牙)

卡拉巴克(阿塞拜疆)、布拉格斯巴達(捷克)、馬賽(法國)、弗賴堡(德國)、AC米蘭(意大利)、羅馬(意大利)、賓菲加(葡萄牙)、士砵亭(葡萄牙)