AC米蘭羅馬晉級　意甲「歐聯第5席」穩陣

下屆歐聯將全面改制，其中今屆歐洲賽系數最高嘅2個聯賽，將會額外獲得多1個歐聯席位。隨住AC米蘭同羅馬周五(23日)凌晨喺歐霸盃躋身16強，意甲目前形勢大好，唔單止依家得分最高，而且7支歐戰球隊全部都未出局，「歐聯第5席」似乎好穩陣！

喺歐霸盃同歐協聯淘汰圈附加賽次回合前，意甲有15,142分排第1位，德甲有14,071分位列第2，英超就有13,875分。周五歐霸盃2支意甲球隊參戰，AC米蘭作客雖然2比3不敵雷恩，但兩回合計仍然贏5比3出線；羅馬主場就同飛燕諾踢成1比1，兩回合計2比2，最終羅馬喺互射12碼贏4比2晉級。

歐洲賽系數嘅計分方法，係根據每個地區聯賽球隊成績計算，但所得分數需要除番賽季展開嗰陣嘅參賽隊數，以英超為例，今季原本有8隊出戰歐洲賽，但曼聯同紐卡素喺歐聯出局後，剩得6隊之後得分，仍然要「除8」計算，所以「1隊救全家」嘅成效肯定唔及「齊齊晉級」咁好。

意甲今屆有7支球隊出戰歐洲賽，7隊都有份出戰16強，包括歐聯3隊(國際米蘭、拉素、拿玻里)、歐霸盃3隊(羅馬、AC米蘭、阿特蘭大)同埋歐協聯1隊(費倫天拿)，成為今屆唯一未有球隊出局嘅聯賽。