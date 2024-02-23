單車隊亞錦賽首天奪2牌　李思穎淘汰賽奪銀

香港單車新一代女車神李思穎(Ceci)，在印度新德里舉行的亞洲場地單車錦標賽傳來喜訊，在女子淘汰賽獲得銀牌，連同李恩浩在男子青年捕捉賽奪銅，港隊在今屆已袋走兩面獎牌，Ceci稍後出戰捕捉賽，繼續爭佳績。

隨着「牛下女車神」李慧詩退役，前總教練沈金康於榮休，香港單車隊今年踏入新時代，去年在亞運會個人取得3銀1銅的Ceci在亞錦賽先出戰女子淘汰賽，與亞洲強手爭逐後，僅負於日本的亞運全能賽金牌得主梶原悠未，獲得亞席，中華台北的黃亭茵則獲銅牌。李思穎稍後還會爭逐捕捉賽及其主項的全能賽，試圖衝擊金牌。

此外，下月15至17日舉的UCI國家盃場地單車賽香港站，港隊決定派出6男7女共13名運動員爭逐，李思穎除參加女子全能賽外，將會伙拍梁穎儀出戰麥迪遜賽。楊礎搖及吳思穎將會出戰爭先賽及競輪賽，二人加上程嬿珊將會參加團體競速賽。梁寶儀在全能賽將列為後備車手，童森則於爭先賽、競輪賽及團體競速賽擔任後備車手。

至於男隊方面，杜棹熙、翁浚皓及莫沚駿將會出戰團體競速賽，杜、翁二人亦會同時參加爭先賽及競輪賽。曹棨光將參加麥迪遜賽、朱浚瑋則會兼顧麥迪遜賽、全能賽兩項賽事，繆正賢將列作全能賽後備車手。

今次國家盃吸引近 400位來自50多個國家、地區的隊伍及職業單車隊的車手，爭奪世界錦標賽資格及巴黎奧運會入場券。當中包括多位奧運及世錦賽獎牌得主，東京奧運兼2023年世錦賽金牌得主荷蘭的Harrie Lavreysen與Roy van den Berg及Jeffrey Hoogland落實參賽，還有分別在 2022及2023年世界錦標賽贏得金牌及銀牌的澳洲隊，成員有 Matthew Glaetzer、Matthew Richardson 及 Thomas Cornish都來港爭逐。日本隊亦派出了亞運金牌隊伍陣容，包括：小原佑太、長迫吉拓及太田海也。女子團體競速賽實力最強的德國，以去年世錦賽金牌得主嘉寶殊（Pauline Grabosch）、軒治（Emma Hinze）及費德列絲（Lea Sophie Friedrich）為骨幹參戰，與世錦賽銀牌的英國隊，在港再比拼。