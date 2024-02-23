拉爵暗示重召　回歸曼聯成格連活特首選

曼聯新老闆拉特克利夫爵士日前正式完成入股，喺會見傳媒期間被問到格連活特去留問題，「拉爵」就公開表示曼聯大門仍然為佢打開，暗示將會重召呢位青訓前鋒。據英國《太陽報》報道，格連活特亦將重返曼聯視為第1選擇。

格連活特因捲入家暴同強姦官司而受千夫所指，雖然佢最終未被起訴，但曼聯喺群眾壓力下選擇將佢外借基達菲，呢位22歲小將喺西甲亦有突出表現。隨住拉特克利夫上任，格連活特去向再現變數，拉爵日前暗示：「我唔會講格連活特，而係講原則問題，因為原則先係最重要。年輕人遇上問題，我哋要瞭解事件嘅真相，而唔係炒作，然後再以球會嘅價值觀去做決定。」被問到曼聯大門係咪仍然為格連活特打開，拉爵直接回應：「係！佢仲係曼聯球員，但我哋未有決定。」

格連活特受到巴塞隆拿、西維爾等球會垂青，不過消息人士透露，如果曼聯願意再畀機會，佢嘅首選仍然係重返曼聯：「格連活特尊重球會將佢外借嘅決定，但代表曼聯一直係佢嘅心願，佢覺得欠咗坦哈格同球迷，雖然巴塞隆拿想簽佢，但如果曼聯畀佢返去，格連活特會坐最早嗰班機返屋企！」