【意甲】博洛尼亞主場夠惡捧上盤

今晚意甲獨腳戲，博洛尼亞主場對維羅納，博洛尼亞可以話係今季最令人驚喜球隊，現時仍有力衝擊前4位，最主要原因係主場成績非常好，近10次聯賽主場出擊獲得9勝1和，而近6次主場贏波，有5次贏2球或以上，今仗有力再下一城，主勝固然穩陣，博洛尼亞讓一球，上盤亦揀得過。（Now 638周六凌晨3時45分直播）

博洛尼亞過往只屬於陪跑分子，但自從上季由前意大利國腳莫達接手執教之後，成績穩步上揚，今季更加大爆發，現時排聯賽第5位，同第4位阿特蘭大同分，但踢多對方1場，博洛尼亞仍然有好大機會打入前4位，奪取下屆歐聯入場券。因此球隊士氣非常高昂，上場聯賽更加擊敗今屆歐聯16強分子拉素，取得4連勝。前鋒約舒亞舒克斯上仗又入1球，佢同隊友柯蘇連尼今季聯賽各有9球進帳，兩人拍住上，足以攻破維羅納大門。

反觀維羅納表現持續低迷，已經跌入降班區，近5場聯賽未嘗1勝，近12場聯賽作客更加錄得3和9負慘淡成績。加上曾於上年11月意大利盃作客0比2不敵博洛尼亞，預料今仗難逃再敗，博洛尼亞有力輕鬆贏波，上盤可捧。

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