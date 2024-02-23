緬恩斯遇強縮住踢　利華穩中求勝吼半細

今晚德甲獨腳戲，「1哥」利華古遜主場迎戰尾2嘅緬恩斯。雖然雙方實力強弱懸殊，但利華習慣穩中求勝，初段踢得特別小心，鍾意留前鬥後，緬恩斯造訪強隊亦唔敢輕舉妄動，1.5球半場細係明智之選。（Now 639周六凌晨3時30分直播）

利華古遜今季愈踢愈順，各項賽事取得28勝4和未輸過，追平2019/20年度拜仁創下德甲球隊最長不敗紀錄，單計聯賽就獲18勝4和，現時領先次席拜仁慕尼黑8分，爭冠形勢大好，為洗二奶命首度稱霸德甲，必定想進一步鞏固榜首優勢。不過主帥沙比阿朗素表明距離奪冠目標仲好遠，現階段一定要保持專注。

沙比領軍華麗又實際

沙比阿朗素亦將呢種小心謹慎嘅態度灌輸入球隊，利華踢法既華麗又實際，聯賽已攻入57球，僅次於拜仁，進攻悅目之外，失球數字亦係全德甲最少，只失15粒，可見沙比非常注重攻守平衡。利華上半場往往先求穩陣，盡量避免先失波，近6場聯賽上半場只失1球，半場總入球全開1球或以下，而且箭頭邦尼菲斯仲養緊傷，進攻確係冇之前咁銳利。

深陷降班危機嘅緬恩斯，上場聯賽喺主場以1比0擊敗奧格斯堡，令護級重現曙光，不過佢哋今季11場聯賽作客，只得6和5負，係今季德甲唯一作客未贏過波嘅球隊，今仗仲要造訪「1哥」利華，一定會全力死守，希望博得1分得1分，而利華又睇定先食，預計上半場唔慌多波入，半場細好路。

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