中村祐人：勝利船掃落「葉」展衞冕之路

磐田山葉上季以日乙亞軍的資格升班，僅僅1年後就成功重返日職賽場，並會於新一季日職首戰主場對衛冕冠軍神戶勝利船。

我認為，山葉今季將會面對困難重重，今場更加是一場十分難踢的首輪聯賽。每當他們取得較多的控球時間時，都有一定的優勢，但必須要好好把握任何製造出來的機會，並轉化為入球才可。

防守方面也一樣，他們需要保持良好的紀律，我認為列卡度加拉卡的強大制空能力以及防守上的領導才華，將會是球隊今仗能否取得分數的關鍵。

神戶勝利船上季首次高舉日職冠軍寶座後，將會以衞冕的身分造訪升班馬磐田山葉。由於球隊陣中擁有多位經驗豐富的球員壓鎮，故我個人認為，他們不會為展開衛冕之路而感到壓力。我深信他們的比賽風格會跟上季一樣，皆是會在高位作出壓迫以及採取高強度的反擊攻勢。

大迫勇也是上季日職年度最佳球員，毫無疑問將繼續是他們的主要進攻武器，但我認為佐佐木大樹上季進步神速，將會以他的強勁的體能優勢及禁區內的質素，為山葉後防帶來威脅。

整體而言，我認為神戶勝利船上季封王後將會變得更強以及更加有信心，我預計他們今仗可以旗開得勝，全取3分而回。