希斯基：西悉搶分一定「德」

我認為今場澳職對雙方都十分重要，事關阿德萊德聯近況差勁，經已跌出前6位置，而西悉尼流浪者亦都由前3位置下滑到第6位。

阿德萊德聯近4仗只得1分，表現欠佳。最令人擔憂的是，他們今季17場聯賽只有兩場保持不失球，這兩場賽事更加是開季頭兩場聯賽，所以他們之後每1場聯賽都有出現失球的情況，表現真的未如理想。

不過，阿聯的前線進攻表現較佳。指宿洋史對上7次上陣的比賽一共攻入6球，毫無疑問可為對手帶來威脅，而克勞夫及賀路雲亦能夠分擔入球重任及製造機會，所以他們三人將是阿聯能否贏波的關鍵人物。

幾星期前，我認為西悉尼流浪者本應可以衝擊榜首位置，但他們近5場聯賽輸了3仗後，已經跌到落第6位。

雖然球隊的入球數字不高，但他們防守表現緊密，所以往往都能夠以1:0小勝對手，不過後防線最近也出現了問題。

球員紀律問題導致近4仗一共有4位球員被逐，亦令到他們以10人應戰下，難以發揮出最好的水平，另外球員停賽也影響了球隊的部署。

西悉尼流浪者今場作客出賽，將希望可以再次交出穩固的防守表現，如果他們能夠做到的話，或許拉蘭治布魯克及安東遜有能力於前線爭取到入球。然而，由於雙方近況麻麻，故我預計今仗最終兩軍打成平手，各得1分收場。