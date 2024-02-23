祖高爾：兵工廠輕鬆捕「鵲」

自聖誕假期以來，位於北倫敦的阿仙奴一直處於火熱狀態，包括數星期前對利物浦取得重要勝利，令榜首形成三頭馬車局面。

儘管1月份出現了很多認為阿仙奴需要購買前鋒的聲音，但阿迪達和其球隊經已證明，他們不需要隨波逐流倉卒下決定，皆因他們最近在門前表現得很冷靜。我幾周前提過，他們並沒有把握好埋門的機會，但過去5場英超不但取得5連勝，更是由9名不同球員共轟入21 球。

非比尋常的是在這些入球之中，有很多是來自死球攻勢，這點過往很少會與兵工廠拉上任何關係，但現時卻是通過死球入球最多的英超隊。這是一個很好的現象，也意味着這支阿仙奴的威脅。如果一支球隊既能在生波創造入球，又能透過死球增加一些入球的話，那麼在球季結束時肯定能有所作為。

雖然我們知道阿仙奴在進攻區域有多危險，但他們的防守也值得信賴。一對中堅和迪格蘭賴斯往往是後場6個球員中的核心，也負責開啟第1道進攻關卡，並且不害怕讓自己陷入1對1的情況。這使得他們在失球最少的排名上名列前茅，今季只失22球。

另一邊廂，聖誕節後一度狀態不佳的「喜鵲」紐卡素已經穩住了局面，近5場保持不敗。

傷病繼續困擾着他們，考慮到他們目前的聯賽排名，今季進入前4的希望似乎已經破滅。雖然球場上目前重回正軌，但體育總監艾舒禾夫似乎已被曼聯挖角成功，考慮到長期發展球會的計劃和抱負，這將會是一個打擊。

也就是說，這位體育總監在球會期間在收購方面做得十分出色，考慮到今場的對手，我希望其中一名他簽下的球員能夠正選登場。如果情況允許，我會把利夫拿文度這個非常好的收購放到右閘位置，然後把捷比亞移到左閘位置來對付布卡約沙卡。沙卡今季參與了19 個入球，乃是阿仙奴最弗的球員，也在近4場英超攻入6球，所以我不會感到驚訝丹般恩這位速度較慢的左閘會被放棄，讓一個速度更快的球員來嘗試應對沙卡帶來的威脅。

不過，最終我認為阿仙奴有主場之利下將會展現強勢，贏波兼零封對手。