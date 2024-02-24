石偉雄德國世界盃失誤　爭奧運資格遇阻礙

香港「跳馬王子」石偉雄爭取今夏巴黎奧運入場券遇到阻礙，周五轉戰德國的體操世界盃第二站，在男子跳馬項目預賽首跳失誤，未能躋身決賽。在首站獲銅牌的「石仔」在未來兩站世界盃要爭取踏上頒獎台，才有機會以最佳三站成績的最高排名爭取兩個奧運入圍資格。

石偉雄上周在埃及開羅世界盃獲得銅牌「開個靚頭」，今站來到德國科特布斯在預賽首跳以6.0難度分的動作出擊，但可惜出現失誤，被扣0.3分，獲得13.366分，而第2跳則以5.6難度分的動作出戰，同樣被扣0.3分，獲得14.100分，兩跳平均分獲得13.733，無緣晉級決賽，並在總排名獲得30位。至於港隊隊友吳家祺則以總分14.016排名22位。

已參加了兩屆奧運的石偉雄，為爭取生涯第3次踏上奧運舞台而奮戰，一連四站的體操世界盃在上周展開，比賽將計算每個單項最佳三站成績的總排名，排名最高的兩位運動員可獲巴黎奧運資格，而「石仔」上周獲銅牌，在今站失利後，要寄望未來兩站爭取踏上頒獎台，才有機會再實現奧運夢。最後兩站比賽將於3月7至10日在阿塞拜疆及4月17至20日在卡塔爾上演。