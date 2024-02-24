港超聯　標準流浪對均業北區 又入球騷？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（24日）頭場，其中標準流浪會於旺角大球場面對均業北區。流浪今場由盧兆崎把關，林堂真、崔佑在扼守中路，杜國榆、林衍廷負責在中場掃蕩，入球重任落在伊巴謙、上形洋命身上。北區則由刑滿復出的柏度，與韋健豪、韋法頓鎮守後防，伊泰路、卡爾特納組成雙防中，朱偉鈞、林樂勤在前線攻堅。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

3 崔佑在

4 金旻奎

6 杜國榆

7 劉智樂

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

16 林衍廷

18 上形洋介

21 伊巴謙

23 林堂真

後備：

13 陳冠燊 [GK]

14 岡本玲仁

17 龍梓軒

19 姚浩明

20 趙正宇

22 馬榕生

25 梁凱俊

28 陳耀祖

55 基藍馬

89 歐陽耀冲

均業北區正選：

1 林駿杰 [GK]

3 柏度

4 韋法頓

5 卡爾特納

8 伊泰路

13 朱偉鈞

14 何振廷

17 周家樂

21 蘇啟浚 [C]

27 林樂勤

94韋健豪

後備：

16 張桂華

2 張俊軒

7 馬圖斯

9 羅港威

10 羅曉聰

11 肯迪

20 陳曜燃

22 劉君正

33 蕭世充

47 王力威

73黃偉國

77 何浚皓

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（24日）同時不同地上演兩場賽事，其中標準流浪會於旺角大球場面對均業北區。兩隊上月底曾在「賽馬會菁英盃」交手，當時流浪大勝5球，然而北區正經歷8日3戰，球員體能存隱憂，今場要復仇並非易事。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

標準流浪上場聯賽1球僅負傑志，總監李輝立（Philip）坦言球隊踢得很好，今場面對近況回落的北區，他提醒球員不可輕敵：「北區無可否認個勢差咗，但比賽逐場計嘅，佢哋之前對大埔又好早踢少個，加上今場我哋都有神田夢實、林遼太缺陣。」值得一提，流浪近兩場主場賽事，皆由青衣運動場移師至旺角場，Philip透露屬於港超聯賽會的決定：「梗係想旺角場做主場，尤其對前面嗰幾隊，結果得償所願。今場對北區係突然間安排嘅，同埋之後有場對香港U23都係，相信係超聯會研究過入場入數，覺得我哋有啲球迷。」

門將奧利斯重返流浪後，上場首度上陣兼表現不俗，多次作出撲救，包括一記12碼。雖然最終仍不敵傑志，但奧利斯認為球隊演出絕不失禮，對北區有信心重拾勝軌：「上場我無法以『差』形容球隊，每位球員都拚盡全力，亦創造咗唔少入球機會，只係差埋門一腳。只要今場維持到，絕對可以攞到3分。」

均業北區上場在「賽馬會菁英盃」1球僅負傑志，出線形勢被動，但主教練梁志榮卻大讚球隊踢出近期代表作，對整體發揮感到滿意及安慰。北區僅休息兩天便緊接對陣流浪，「細榮」承認體力一定較輸蝕，但強調會全力以赴：「上場搏到好盡，球員未回復十足體能，某啲位置需要輪換。最近加強咗埋門練習，希望進攻方面有改善，終止3場入球荒。」可幸的是，中堅柏度能夠刑滿復出，羅港威亦有望重返大軍名單。

季中才加盟的中場卡爾特納（Tena），連續兩場擔正，他表示自己即使久疏戰陣，但暫時比賽狀態不俗，今場對流浪盼可協助球隊獲勝：「對上兩場雖然輸波，但球隊仍然證明到有力同任何對手抗衡。根據過往經驗，流浪進攻十分強勁，但我好渴望攞到重返港超嘅第一場勝利，會嘗試打敗佢哋。」