捧英聯盃都冇用？車路士因一事或無緣歐洲賽

車路士聯賽成績欠佳，想參加下屆歐洲賽，就要靠奪取本土盃賽冠軍，最快途徑當然係周日(25日)晚英聯盃決賽擊敗利物浦。不過，即使車仔捧盃，亦未必取得下屆歐洲賽入場券，因為球會財政虧損嚴重，預料無法符合歐洲足協(UEFA)要求。

英聯盃冠軍可以參加下屆歐協聯，但根據UEFA嘅財務可持續規定，參加歐洲賽球會前2季虧損必須少於6,850萬鎊(約6.85億港元)，比英超參賽資格規定嘅3年「動態虧損」少於1.05億鎊(約10.5億港元)嚴格。車仔現時僅勉強符合英超要求，但去到歐洲賽已超標。

關鍵在於車仔近年新簽入球員，合約往往長達6、7年，藉以有更多時間攤分成本，整靚盤數符合英超要求，但歐洲足協只准將球員轉會費最多分成5年攤分入帳，令車仔走唔到法律罅。更何況出戰歐協聯，球員獎金、交通住宿等費用大增，但呢項賽事收入遠不及歐聯，參賽只會令車仔財政更難翻身。

據悉車路士就算捧英聯盃，都會「自首」接受被罰禁止參加1屆歐洲賽，以便有更多時間整理財政，避免遭受UEFA更大處罰。意甲球隊AC米蘭2019年試過「自首」，換取UEFA只判罰禁止參加歐洲賽1年，其後重回正軌，車仔或者會仿傚A米做法。