傅家俊任馬會足球計劃導師　勉青年人放膽追夢

馬會與東華三院合作、曼聯支持的「賽馬會青少年足球領袖計劃」，周六（24日）舉行星級導師工作坊，邀得香港桌球手傅家俊(Marco)與50多位青少年領袖進行分享，更親身落場指導他們打桌球。

傅家俊在分享中憶述，1998年起他參與職業比賽，可惜一直與冠軍無緣，最初亦曾懷疑自己的能力。直至2007年，他終在格蘭披治大賽決賽擊敗了世界冠軍奧蘇里雲成功奪冠，「這是我最深刻的一場比賽，沒想過能戰勝最叻的球手。在桌球場上，無論是任何球手，都是面對一張球枱和自己，所以要戰勝的只有自己和球枱。」他坦言，桌球是比較孤獨的運動，但同樣需要團隊合作，「我只是幕前代表，背後有好多人幫忙，例如隊友、教練、心理輔導、體育科學人員等；桌球可訓練我的解難技巧。」

2018年他經歷了低潮，發現視網膜退化，「最初感到失望，因為一直好好護眼，沒有打機亦沒近視，但既然已成事實，就唯有改變我的技術去適應，找不同方法去瞄球，重新出發。」傅家俊鼓勵「計劃」學員向夢想前進，「當年我也曾擔心做職業桌球手難以維生，於是我在18歲時訂下五年目標，如在五年內打出成績便繼續。後生輸得起，即使失敗也起碼曾經嘗試。聆聽自己的聲音，放膽去試。」

分享後，傅家俊特別跟青少年領袖切磋球技，大家都十分雀躍。其中就讀大學一年級的學員梁沛如表示，很高興有機會在他指導下初嚐打桌球滋味。本身是大埔足球會隊員的她又指，Marco的分享對她有很大啟發，「球隊早前重組後正經歷低潮，成績不太理想，但他的分享令我領悟到如何把壓力化做動力，更會考慮成為職業足球員圓夢。」她希望透過「計劃」改善溝通技巧，與團隊合作，裝備自己成為一個更出色的足球員。