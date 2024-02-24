5連勝食住個勢衝前4　曼聯撻着射爆富咸

曼聯將於英超主場迎戰富咸。「紅魔鬼」近況回勇，各項賽事5連勝，上場2比1輕取盧頓後殺上聯賽前6名，目標係要爭前4，氣勢如虹。至於富咸近8場作客法定時間未嘗1勝，今場作客奧脫福球場只能被動防守，輸波只係時間問題，主勝睇高一線。（Now 621及611周六晚11時直播）

曼聯近期復甦，同鋒力爆發有莫大關係，丹麥前鋒海倫連續6場聯賽入7球，不過球隊唔好彩，海倫賽前驗到肌肉受傷，要休息3周，坦哈格被迫變陣。拉舒福特打單箭頭，安東尼馬菲奧斯復出，同阿歷真度加拿祖雙翼齊飛，攻中般奴費南迪斯更加近3次對富咸都有進帳，卡斯米路同馬恩奧任雙防中，後備奇兵仲有麥湯米尼，近期踢出默契，曼聯將要靠呢班球員食胡。

雖然曼聯後防仲未做到滴水不漏，近期更有利辛度馬天尼斯、雲比沙卡、勞基梳爾受傷，但暫時都頂得住，域陀連迪路夫將會客串左閘，加上門將奧拿拿回復信心，可以擋住富咸進攻。

富咸今場有祖奧包連夏停賽，魯爾占美尼斯受傷缺陣，近3場聯賽都有「士哥」嘅洛迪高梅尼斯，勢必被曼聯後防重點看管，而且佢哋近況不穩，近8場僅得1勝，近8場作客法定時間更加未贏過，今場作客奧脫福相信凶多吉少。

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