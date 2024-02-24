港超聯　均業北區反勝標準流浪3比2

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（24日）頭場，其中標準流浪於旺角大球場面對均業北區。流浪憑上形洋介先開記錄，但北區之後靠韋法頓、柏度各入一球，加上補時階段馬圖斯射入十二碼，最終以3比2險勝而回，順利全取3分。

流浪今場由盧兆崎把關，林堂真、崔佑在扼守中路，杜國榆、林衍廷負責在中場掃蕩，入球重任落在伊巴謙、上形洋介身上。北區則排出5後衞陣式，由刑滿復出的柏度，與韋健豪、卡爾特納和韋法頓鎮守後防，伊泰路出任雙防中，朱偉鈞、林樂勤在前線攻堅。

兩對開賽初段慢熱，12分鐘流浪先有第一腳埋門，伊巴謙放冷箭惟不中目標。流浪之後佔據主動，31分鐘伊巴謙照辦煮碗，推順起腳柱邊出界。直至35分鐘，流浪率先打破僵局，盧均宜篤前，上形洋介近門輕鬆射入，兼攻入其港超處子球。北區落後下嘗試反撲，補時階段一次角球攻勢，柏度禁區內被崔佑在侵犯，球證直指十二碼，韋法頓主射破網，半場兩隊踢成1比1。

易邊後北區差點再有斬獲，林樂勤罰球直射僅僅高出。北區之後換入肯迪、馬圖斯加強攻力，但59分鐘門將林駿杰出迎撞跌劉智樂，幸好他將功補過「捉到路」，成功接實伊巴謙十二碼。大難不死的北區，72分鐘一次反擊，羅港威近射被盧兆崎橫身撲出，但1分鐘後柏度即接應角球頂入，反超前2比1。

不過77分鐘伊巴謙推入大位勁射得手，為流浪追平。比賽尾段出現小插曲，北區後衞卡爾特納禁區內疑似手球，但球證及視像助理裁判系統（VAR）未有表示，引來流浪職球員不滿。補時階段馬圖斯為北區搏得今場第2球十二碼，更親自操刀射入，最終帶領北區以3比2反勝流浪。