港超聯　保連奴射失12碼　理文賽和大埔

將軍澳運動場周六（24日）爆發1場「中銀人壽香港超級聯賽」前列大戰，榜首理文主場硬撼第3位的大埔。最終大埔憑謝家榮救出保連奴12碼，以0比0守和理文。

主隊派出荷西安祖與早前獲批特區護照的杜度鎮守中路，保利臣從後派牌，支援安尼亞、艾華頓及基華尼頓攻堅，保連奴先列後備；至於「綠戰士」，比迪高和陳肇鈞控制中場，近期腳風甚順的盧卡斯擔正爭取入球。

開賽初段，盧卡斯推入中間施射僅告斜出。17分鐘，艾華頓面對鄭子森防守下射門，被謝家榮封出底線。其後「黃黑軍團」佔據主動，26分鐘，艾華頓大腳轉方向，安尼亞右路推大位施射，未能命中目標。大埔完半場1次角球攻勢，加比爾頂中楣，幾乎為球隊先開紀錄，兩隊互交白卷入更衣室。

51分鐘，大埔開出角球，盧卡斯起腳省中人彈高，皮球在沒有接觸任何球員下入網，旁證示意大埔球員越位在先，VAR覆核後，確認入球無效。其後理文有杜度傷出，由李毅凱入替。隨後「黃黑軍團」調入保連奴加強攻力。

賽事到完場前進入高潮，艾華頓禁區內被加比爾侵犯，雖然保連奴主射12碼被謝家榮救出，但艾華頓混戰中補射得手，但VAR介入後確認理文球員犯手球在先，入球無效。理文最後關頭強攻，但未能攻破謝家榮十指關，最終兩隊踢成0比0完場。