港超聯　攻入致勝十二碼　馬圖斯：對方踢到我！

均業北區周六（24日）出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，於旺角大球場面對標準流浪，最終憑後備入替的馬圖斯，補時階段搏得對方犯規，再親自射入十二碼，以3比2反勝而回。賽後這名巴西籍前鋒，坦言自己的確被對方踢跌。

今場本以為雙方握手言和，但補時階段球證卻指林衍廷禁區內，踢跌後備入替的馬圖斯，直指十二碼，判決引來流浪職球員不滿，惟被侵犯的馬圖斯賽後回應道：「我同肯迪好有默契，嗰吓都知佢會即刻彈番個波畀我，而對方球員的確有掂到我，依球絕對係十二碼。」而最後馬圖斯親自操刀破網，為北區攻入致勝一球，更獲足總選為全場最佳球員（POM），他亦顯得十分興奮：「當然好開心，因為自己嘅入球，幫到球隊贏波，我要感謝上帝。」

今場為北區8日內的第3戰，因此之前兩場同樣正選上陣的馬圖斯，是日先列後備，直至56分鐘才入替，完場後他承認感到疲累，但認為未有對其發揮影響太大：「8日3戰的確好困難，自己只係休息咗十幾個鐘，就要準備今場波，所以教練放咗我喺後備。但當我一落到場完全冇倦意，只係希望爭取入波幫球隊獲勝。」