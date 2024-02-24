港超聯　傑志唔會放過香港U23

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周日（25日）於旺角大球場上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由「二哥」傑志主場迎戰香港U23。「藍鳥」剛在「賽馬會菁英盃」全取3分，爭出線仍未絕望，士氣大振，面對聯賽仍未開齋，兼各項賽事遭遇5連敗的香港U23，隨時大開殺戒！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

傑志迎來9日內第3戰，早前兩場同樣有份披甲的後衞羅拔圖（Beto），卻認為對球隊問題不大：「依家正值季中階段，我哋已經操到好弗，加上隊內有好多出色球員，任何一個有問題，都可以隨時輪換，唔會影響球隊穩定性。」Beto續指為追趕榜首理文，球隊再沒有失分空間，直言每一場賽事皆會「當決賽咁踢」，今仗也不例外。

港隊新貴前鋒潘沛軒今季各項賽事只曾兩次正選上陣，他表示上陣時間會交由教練決定，但強調今場對香港U23，假如有機會落場的話，自己一定會付出100%：「每一場都想有份入波，同幫助球隊贏波。香港U23比對上幾季進步咗，防守更加硬淨同有針對性部署，足球係圓嘅，咩都有可能發生，我哋絕對唔會輕視對手。」

香港U23上場以1比5不敵理文，更有林智豐及嚴啟倬因傷退下火線，主教練司徒文俊透露兩人都出現「甩骹」情況，今場難以趕及披甲，但相信陣中有足夠球員頂替兩人位置。今季首次挑戰衞冕之師傑志，「司徒Sir」也講到對一班年輕球員的期望：「上場對住強隊理文，球員面對壓力下好多嘢唔夠膽去做，影響到場上決定，幾日後再對另一支強隊，希望球員心理上有所調節，放膽少少。」

由理文外借的羅焯熙有望首次為香港U23披甲，他表示會好好把握機會，爭取更多上陣時間：「唔可以再浪費時間，嚟到香港U23一定要進步，攞到多啲出場機會。」過去「阿Mo」甚少有機會在聯賽上陣鬥傑志，他預期今場必定難踢：「會盡力去踢，呢度成班年輕球員一條心去搏，我哋無論用波或逼搶效果都好好，希望我可以進一步幫到球隊嘅邊路進攻。」

【兩隊預告正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 15.羅拔圖 5.艾里奧 33.拉美治

中場：10.基爾頓 16.陳俊樂 17.米基爾

前鋒：90.祖連奴 27.迪美路夫 99.潘沛軒

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：33.宏愷志 6.杜國樑 5.梁煒烽 18.羅焯熙

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 14.鄭進泓

前鋒：9.何家智 10.林學曦 3.李樂謙