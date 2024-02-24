祖高爾：撐車路士捧英聯盃　開啟新時代

每個球迷都喜歡觀看盃賽決賽，尤其是今季英格蘭首場決賽賽事。

這場英聯盃決賽將於周日舉行，將由我兩支舊東家車路士和利物浦決一高下。兩隊出於截然不同的原因都逼切希望贏得這場決賽，利物浦上下將盡可能為偉大的高普送上冠軍獎盃，車路士則嘗試通過一個冠軍去開啟他們的新時代。

利物浦將毫無疑問成為今仗的熱門，過去14 場只輸 1 場。然而，最近幾周他們遭遇不同傷病打擊，但從成績來看幾乎看不出這點，皆因他們仍然連勝。

阿歷山大阿諾特、居迪斯鍾斯、祖爾麥迪比、迪亞高祖達、艾利臣比加、蘇保斯拉爾等將因傷缺陣。達雲紐尼斯和穆罕默德沙拿都沒在周中對陣盧頓的大軍名單中出現，究竟是出於安全考慮還是有進一步的傷病問題，我們並不知道，但將所有上述球員從一支球隊中剔除走的話，對於任何對手來說都是一個巨大的幫助。

正如我所說，這支利物浦訓練有素，每個球員都知如何發揮自己的作用，即使在周中落後1球並且主力不在陣的情況下，但還是以令人信服的4比1反勝，足證在高普執教下所建立的個性和質素。

與利物浦不同的是，車路士賽前足足休息了1個星期，而且上次作客對曼城亦表現出色。我上周提到，即使車路士對曼城時中失分，他們也需要發揮出色藉此提升對今場的信心，這正是他們所做到的。

從本季與強隊的交手結果可以看出，藍戰士似乎打反擊的效果好很多，然而最近作客晏菲路對利物浦卻並非如此，該場輸得一敗塗地。

車路士最近幾周狀態有明顯改善，最大原因之一來自中場三人組。我們終於開始見到干拿加歷查、摩西斯卡斯度和安素費南迪斯之間的良好平衡。安素的位置更前傾，這使車路士整體也能夠壓得更前，加歷查無窮無盡的精力和場上效率是首屈一指。當球隊就位反擊時，他幾乎與尼高拉斯積遜一起擔任第2前鋒的角色，這使得史達寧能留在邊線，我們看到上仗作客曼城的邊線反擊中起了關鍵作用。利物浦年輕的右閘干拿巴特利之前對史達寧表現出色，但我認為他在周日將非常忙碌，皆因車路士及史達寧的狀態都比上次對決時好得多。

兩隊近年在盃賽決賽多次交鋒，多數進入加時和12碼大戰，最後都由利物浦獲勝。儘管利物浦隊表現出色，但我有一種預感，這將是藍色的一天，並將開啟車路士的新時代，就像20年前的英聯盃決賽，我在摩連奴麾下次表車路士出戰利物浦，最後捧盃而回。