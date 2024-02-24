土耳其盃　2球不敵印度　港隊錄兩連敗

土耳其盃周六（24日）上演第2輪爭奪，其中港隊女足遇上世界排名高14位的印度。結果港隊上下半場各失1球，以0比2不敵印度，錄得兩連敗。

港隊今場正選作出兩個個調動，胡彩瑤及梁匡蕎復任正選，後者與曾麗薇及關詠瑜聯手攻堅，陳綺馨及馮雪雯坐鎮中場，後防繼續有門將吳卓蔚把關，戴起隊長臂章的冼仲意，與鍾貝琪出任中堅。

印度首戰以4比3擊敗愛沙尼亞，今場繼續搶攻，3分鐘，前鋒莎莎接應傳中頭鎚攻門被吳卓蔚沒收。11分鐘，陳綺馨禁區外起腳遠射偏離目標。印度的前場逼搶戰術在8分鐘後收到成效，前鋒塔瑪把握港隊後防失誤射入空門，為球隊先下一城。27分鐘，印度再有單刀埋門機會，可幸吳卓蔚及時出迎化解危機。完半場前，港隊變陣換入區芷綽及湛靜雯。

換邊後港隊堅持嘗試由後場組織攻勢，但就遇上印度前場壓迫。66分鐘，塔瑪殺入禁區連過數人起腳，被吳卓蔚撲出。79分鐘印度長傳攻勢，莎莎頭鎚二傳，古古洛挑過出迎的吳卓蔚射入空門，為印度擴大領先優勢。完場前港隊有機會破蛋，可惜馮雪雯禁區內的射門被對手後衞護空門。最終港隊以0比2不敵印度，周二（27日）會在最後一戰面對愛沙尼亞。