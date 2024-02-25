曼聯被絕殺前4勢危　坦哈格死撐：前景光明

近期狀態復甦嘅曼聯，周日(25日)凌晨英超遇上重大挫折，佢哋主場喺97分鐘被富咸絕殺慘輸1比2。「紅魔鬼」輸到今季第10場聯賽，輸波場數已經追平上季全季數字，而且落後第4位嘅阿士東維拉8分，爭奪前4資格勢危，不過領隊坦哈格賽後仍然嘴硬，死撐話曼聯前景一片光明！

賽前5連勝嘅曼聯，今場用拉舒福特代替受傷嘅海倫做箭頭，但富咸表現反客為主，上半場兩隊各有1次射門中柱。踢到65分鐘，富咸中堅奇雲巴錫藉角球攻勢抽入，曼聯喺完場前1分鐘由哈利馬古尼「執雞」追平，點知去到補時7分鐘，富咸快速反擊由伊禾比射入，2比1絕殺曼聯。

曼聯經歷2024年首場敗仗，今季26場聯賽輸咗10場，唔單止追平上季輸波場次，亦係自費格遜退休後，曼聯第5季單季英超輸波達到雙位數，依家落後第4位嘅阿士東維拉8分，比第5位嘅熱刺亦少3分兼踢多1場，要爭取來季歐聯入場券形勢危急。

坦哈格賽後繼續保持阿Q精神：「1場輸波唔使咁大反應，我哋要將個畫面拉番闊啲，拉闊睇曼聯前景一片光明。部份位置需要改進，傷兵返嚟球隊就會更平衡，之後再喺轉會窗增兵，我哋有好多極高質新人上緊，未來只會愈嚟愈好，曼聯完全行緊正確方向，夫添嘅話我哋係支好好嘅球隊。」