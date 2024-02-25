阿仙奴炒「紐」復仇　創神奇入波紀錄

周日(25日)凌晨英超賽事，上周中歐聯輸波嘅阿仙奴，將一肚悶氣喺紐卡素身上發洩，主場大勝4比1報番首循環枉輸之仇。阿仙奴英超6連勝，而且更成為英超史上首支「連續7個半場」攻入至少2球嘅球隊，火力相當驚人。

阿仙奴首循環作客紐卡素因VAR誤判輸0比1，今仗返主場非常積極，壓住「喜鵲」狂攻，18分鐘角球攻勢逼到保治文擺烏龍，24分鐘再靠一次美妙組織，夏維斯接應加比爾馬天尼利傳中近門射入，上半場領先2比0。

換邊後繼續進攻，布卡約沙卡65分鐘個人表演右路抽入，4分鐘後積及基奧柯又接應角球頂入，紐卡素尾段由祖爾韋洛克頭槌破蛋，仍難阻阿仙奴大勝4比1。阿仙奴自2月初對利物浦下半場入2球開始，連續7個半場都攻入至少2球(見表)，創造英超新紀錄。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「紐卡素係支好高質嘅球隊，但我哋仍然可以全場保持咁強嘅侵略性同質素，實在係非常樂見嘅現象，我睇得出球員嘅決心，主場球迷嘅打氣亦係冇得頂，場內氣氛令球隊踢得更好，所以好多謝球迷嘅落力打氣。」

阿仙奴近7個半場入球數字

VS利物浦下半場 2球

VS韋斯咸上半場 4球

VS韋斯咸下半場 2球

VS般尼上半場 2球

VS般尼下半場 3球

VS紐卡素上半場 2球

VS紐卡素下半場 2球