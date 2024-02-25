夏蘭特成最大敗家仔　曼城贏波執番身彩

周日(25日)凌晨英超，曼城作客僅以1比0小勝般尼茅夫，皆因前鋒艾寧夏蘭特瘋狂浪費機會，根據英國傳媒統計，呢位挪威國腳今仗錯失3次重大入波機會，今季英超已經合共錯失24次重大入波機會，屬於各球員之冠，堂堂射手榜一哥原來係「大嘥鬼」。

開賽9分鐘，艾寧夏蘭特獲得單刀，竟然射出界，其後喺禁區左路起腳，被門將尼圖撲出，幸好有菲爾科頓補射入網。曼城原本可以拉開紀錄，但艾寧夏蘭特單刀，被對手剷甩腳下球，佢衝前起腳，卻省中門將尼圖，再次錯失入波黃金機會。

英國傳媒指夏蘭特今季英超累積錯失24次重大入波機會，甚至多過利物浦「敗家仔」達雲紐尼斯3次，領隊哥迪奧拿忍無可忍，戰至75分鐘換走夏蘭特。有分析指夏蘭特能夠以17個入波排射手榜第1位，主因係曼城創造太多機會，並非佢射術精湛。

曼城今場可以全取3分，都要多得門將艾達臣摩拉斯屢救險球，包括將對手基克斯勁射托出底線，以及喺白界線上擋出蘇蘭基頭槌攻門。事實上，般尼茅夫今仗表現出色，全場有13次射門，僅比曼城少2次，「藍月亮」可以全取3分都算執番身彩，艾寧夏蘭特亦避免做罪人。