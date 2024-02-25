港超聯　傑志唔會放過香港U23

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（25日）連場激戰，其中傑志坐鎮旺角大球場與香港U23正面交鋒。主隊有石皓心首度於聯賽擔正，羅拔圖及羅梓駿鎮守後防，鄭展龍控制中場，助祖連奴、伊高沙托尼及潘沛軒攻堅；至於香港U23，杜國樑及梁煒烽鎮守中路，林學曦負責創造突擊機會，郭子堦先列後備。

傑志正選：

91 石皓心 ［GK］

2 羅梓駿

5 艾里奧 ［C］

8 伊高沙托尼

10 基爾頓

11 伊卜拉伊木.庫爾班

15 羅拔圖

16 陳俊樂

28 鄭展龍

90 祖連奴

99 潘沛軒

香港U23正選：

25 雲天樂 ［GK］

3 李樂謙

4 宋紘毅

5 梁煒烽

6 杜國樑

8 鄧筵霑

9 何家智

10 林學曦 ［C］

11 吳文希

14 鄭進泓

33 宏愷志

傑志後備：

1 王振鵬 ［GK］

86 保羅 ［GK］

7 明加索夫

17 米基爾

19 黃洋

26 羅素

27 迪美路夫

67 畢頓

70 楊焯鈞

74 甘智健

96 馬斐

香港U23後備：

29 鄧梓朗［GK］

12 吳栢希

16 郭子堦

18 羅焯熙

21 林智豐

23 何瀧浩

26 馬阡皓

28 黎皚韜

31 余毅行

66 李卓軒

88 羅焌軒

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周日（25日）於旺角大球場上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由「二哥」傑志主場迎戰香港U23。「藍鳥」剛在「賽馬會菁英盃」全取3分，爭出線仍未絕望，士氣大振，面對聯賽仍未開齋，兼各項賽事遭遇5連敗的香港U23，隨時大開殺戒！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

傑志迎來9日內第3戰，早前兩場同樣有份披甲的後衞羅拔圖（Beto），卻認為對球隊問題不大：「依家正值季中階段，我哋已經操到好弗，加上隊內有好多出色球員，任何一個有問題，都可以隨時輪換，唔會影響球隊穩定性。」Beto續指為追趕榜首理文，球隊再沒有失分空間，直言每一場賽事皆會「當決賽咁踢」，今仗也不例外。

港隊新貴前鋒潘沛軒今季各項賽事只曾兩次正選上陣，他表示上陣時間會交由教練決定，但強調今場對香港U23，假如有機會落場的話，自己一定會付出100%：「每一場都想有份入波，同幫助球隊贏波。香港U23比對上幾季進步咗，防守更加硬淨同有針對性部署，足球係圓嘅，咩都有可能發生，我哋絕對唔會輕視對手。」

香港U23上場以1比5不敵理文，更有林智豐及嚴啟倬因傷退下火線，主教練司徒文俊透露兩人都出現「甩骹」情況，今場難以趕及披甲，但相信陣中有足夠球員頂替兩人位置。今季首次挑戰衞冕之師傑志，「司徒Sir」也講到對一班年輕球員的期望：「上場對住強隊理文，球員面對壓力下好多嘢唔夠膽去做，影響到場上決定，幾日後再對另一支強隊，希望球員心理上有所調節，放膽少少。」

由理文外借的羅焯熙有望首次為香港U23披甲，他表示會好好把握機會，爭取更多上陣時間：「唔可以再浪費時間，嚟到香港U23一定要進步，攞到多啲出場機會。」過去「阿Mo」甚少有機會在聯賽上陣鬥傑志，他預期今場必定難踢：「會盡力去踢，呢度成班年輕球員一條心去搏，我哋無論用波或逼搶效果都好好，希望我可以進一步幫到球隊嘅邊路進攻。」